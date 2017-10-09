عمر السومة يحمل آمال سوريا في ملحق تصفيات كأس العالم في أستراليا

سيحمل المهاجم القوي عمر السومة آمال منتخب سوريا في مخالفة التوقعات مجددا والتفوق في أستراليا على أصحاب الأرض في إياب ملحق التصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، غدا الثلاثاء.

ووافق السومة، هداف الدوري السعودي، في آخر ثلاثة مواسم، على تمثيل منتخب سوريا واستكمال حلم الوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى بعدما غاب عن بداية مشوار بلاده وسرعان ما ترك بصمته المؤثرة.

وبينما كانت سوريا على أعتاب الخروج من تصفيات كأس العالم، في ظل التأخر 2-1 في إيران في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، سجل السومة هدفا منح بلاده التعادل وانتزع نقطة ثمينة لاحتلال المركز الثالث والتأهل للملحق الآسيوي.

واحتلت أستراليا -أيضا- المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف اليابان والسعودية لتلعب مع سوريا يوم الخميس الماضي لقاء الذهاب في ماليزيا في ظل حرمان المنتخب العربي من استضافة مباريات بسبب توتر الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.

وبعد تقدم أستراليا بهدف في الشوط الأول نجح السومة في الحصول على ركلة جزاء قرب نهاية المباراة ونفذها بنجاح ليدرك التعادل 1-1 ويؤجل الحسم إلى لقاء الإياب.

وقال السومة، الذي سيفتقد زميله المهاجم عمر خربين، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية ذهابا: “المباراة ستكون صعبة ولا يوجد مستحيل.. ونتمنى التوفيق”.

وأضاف فادي الدباس، مدير منتخب سوريا، لوسائل إعلام محلية: “المباراة صعبة وفرصتنا كبيرة بالفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.. اللاعبون أهل لثقتنا وثقة ملايين السوريين”.

بالفيديو : اهداف مباراة سوريا واستراليا 1-1 كاملة عمر السومة ينقذ سوريا و جنون عصام الشوالي pic.twitter.com/mGPTkezaMM — Rose (@alroser96) October 5, 2017

وتابع: “يتبقى 90 دقيقة هنا في سيدني وثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على صنع الفارق وتعويض نتيجة الذهاب والاقتراب أكثر من الحلم”.

وستفتقد سوريا، التي لم يسبق لها التأهل لكأس العالم، خالد مبيض وهادي المصري بسبب الإيقاف إلى جانب خربين الذي غادر المنتخب والتحق بتشكيلة فريقه الهلال السعودي استعدادا لخوض إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل.

وإذا نجحت سوريا في تحقيق المفاجأة واجتازت أستراليا بطلة آسيا فإنها ستلعب مع صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا.

وانحصر المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف بين أمريكا وبنما وهندوراس.

وازدادت الآمال لكي تصبح سوريا ثالث المنتخبات العربية في كأس العالم بعد وصول السعودية ومصر.. وتملك تونس إضافة إلى المغرب فرصة كبيرة في الظهور في روسيا.

لكن أحلام سوريا ستصطدم بسجل رائع لأستراليا على أرضها إذ فازت ثماني مرات في آخر تسع مباريات على أرضها في التصفيات، وكان التعثر الوحيد عندما تعادلت 1-1 مع اليابان في أكتوبر تشرين الأول 2016.

وألمح أنجي بوستيكوغلو، مدرب أستراليا، إلى أنه سيدفع بلاعب الوسط المؤثر توم روجيتش في التشكيلة الأساسية بعدما شارك كبديل قرب النهاية في لقاء الذهاب.

وقال بوستيكوغلو، في مؤتمر صحفي: “تومي لاعب مؤثر لنا وساهم في تسجيل الكثير من الأهداف وصناعتها.. أنتظر منه أن يصبح أكثر أهمية بالنسبة لنا”.

وأضاف المدرب الذي تعرض لانتقادات بعد إخفاقه في انتزاع التأهل المباشر لكأس العالم “أخوض كل مباراة وكأنها الأخيرة لي.. كل مباراة استثنائية وأتعامل مع كل مباراة وكأنها الأخيرة”.

وتابع مارك ميليغان، لاعب وسط أستراليا: “نريد أن نضمن عدم شعور مشجعينا وأصدقائنا وعائلاتنا بالإحباط من المباراة.. ثقة الفريق عالية جدا”.