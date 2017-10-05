مباراة سوريا وأستراليا.. فراس الخطيب: احترمنا الخصم بشكل زائد عن الحد

يعتقد فراس الخطيب قائد منتخب سوريا أن منتخب بلاده ربما يكون احترم أستراليا بشكل زائد عن الحد في الشوط الأول وقبل أن يتطور الأداء بعد ذلك خلال التعادل 1-1 في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.

واستقبل سوريا هدفا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول لكن مستواه تحسن كثيرا واستفاد من مشاركة الخطيب وتعادلت قبل خمس دقائق من النهاية لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة عند خوض لقاء الإياب في أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية “الحمد لله على حال.. الحمد لله أننا تحصلنا على التعادل بعدما كادت المباراة تهرب منا وكنا الأفضل خلال مجريات المباراة”.

وأضاف “ربما احترمنا المنتخب الأسترالي بشكل زائد عن اللزوم. منتخب أستراليا ليس أفضل من منتخب إيران وليس أفضل من أي منتخب كان معنا بالمجموعة. احترامنا الزائد ربما جعل المنافس يصنع الفرص ويسجل هدفا”.

وانتزعت سوريا بطاقة التأهل للملحق الآسيوي بعدما تعادلت 2-2 في ضيافة إيران في الجولة الأخيرة من التصفيات بفضل هدف قاتل من عمر السومة.

وبفضل ركلة جزاء حصل عليها السومة ونفذها بنفسه أيضا انتزعت سوريا التعادل في لقاء الذهاب الذي أقيم اليوم في ماليزيا بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وقال الخطيب الذي أرسل كرة خطيرة قابلها السومة برأسه في القائم في الدقيقة 78 “الشوط الأول انتهى بسلبياته وبإيجابيته وبإذن الله المباراة المقبلة يكون مستوانا أفضل”.

وأضاف “تنتظرنا مباراة صعبة جدا جدا في أرضهم وجماهيرهم وإن شاء الله نفسيا ومعنويا نكون أفضل في المباراة وسيكون عندنا نقص لاعبين أو ثلاثة لاعبين.. أعتقد سيغيب خالد المبيض وعمر خربين بعد الحصول على إنذار”.

وسيتأهل الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.

وخالفت سوريا التوقعات وتأهلت للملحق الآسيوي عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف إيران وكوريا الجنوبية بينما جاءت أستراليا بالمركز الثالث في المجموعة الثانية خلف اليابان والسعودية. وتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة.