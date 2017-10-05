مباراة سوريا وأستراليا.. القائم يعاند عمر السومة (فيديو)

وقف القائم عقبة في وجه عمر السومة ، مهاجم منتخب سوريا، بعد أن رد ضربة رأس خطيرة من النجم الموهوب بعد مرور 77 دقيقة من عمر لقاء منتخب أستراليا وسوريا في ماليزيا بجولة الذهاب بالملحق الآسيوي الفاصل والمؤهل لبطولة كأس العالم 2018.

ونجح البديل فراس الخطيب قائد منتخب سوريا في شن هجمة خطيرة وإرسال تمريرة عرضية حولها السومة برأسه في اتجاه مرمى أستراليا ولكن القائم أبعد الخطورة.

وتقدم منتخب أستراليا بهدف في الدقيقة 40 عن طريق المهاجم روبي كروس بعد أن حول تسديدة زميله ماثيو لاكي إلى المرمى.

وارتدى المهاجم الخطير عمر السومة ثوب المنقذ وسجل هدف التعادل الثمين قبل نهاية المباراة التي أقيمت اليوم في ماليزيا ليحافظ الفريق على فرصته في اجتياز هذه العقبة خلال مباراة الإياب على ملعب المنتخب الأسترالي في سيدني.