beINSPORTS تنقل مباراة سوريا وأستراليا على قناتها المفتوحة

أعلنت قنوات bINSPORTs الرياضية القطرية عن نقل مباراة منتخب سوريا وأستراليا، بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويخوض منتخب سوريا موقعة فاصلة وحاسمة أمام أستراليا في الملحق الآسيوي الفاصل لتصفيات كأس العالم 2018، يومي الـ5 والـ10 من أكتوبر الجاري.

وتسعى “نسور قاسيون” لكتابة التاريخ من خلال الإطاحة بالعملاق الأسترالي، صاحب الخبرات والإنجازات والإمكانيات الأكبر بكل المقاييس.

وسبق أن نقلت بي إن سبورتس مباراة إيران وسوريا بتصفيات كأس العالم على قناتها المفتوحة أيضًا.

وتسعى سوريا للإطاحة بأستراليا خلال المواجهتين الحاسمتين، من أجل خوض ملحق آخر مع رابع ترتيب أمريكا الشمالية “كونكاكاف” على بطاقة التأهل للمونديال.

ومر نحو شهر كامل على الهدف الذي سجله المهاجم الخطير عمر السومة في مرمى المنتخب الإيراني، ليقود فريقه إلى الملحق الآسيوي الفاصل في مواجهة نظيره الأسترالي.

وسجل السومة /28 عامًا/ الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت على استاد “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران، ليقود منتخب بلاده إلى تعادل ثمين 2 / 2 ويسكت الجماهير الإيرانية، بينما انخرط لاعبو سوريا في الاحتفال.