ماذا قدم نجوم منتخب سوريا قبل موقعة أستراليا؟

يستعد المنتخب السوري لخوض مواجهته المرتقبة والمصيرية أمام نظيره أستراليا مساء الخميس في جولة الذهاب للملحق الآسيوي الفاصل والمؤهل إلى بطولة كأس العالم 2018.

ويخوض نجوم منتخب سوريا مواجهة تاريخية يترقبها الجميع خاصة أن نسور قاسيون أمامهم فرصة ذهبية للتأهل لأول مرة إلى مونديال روسيا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ما قدمه نجوم الشباك في منتخب سوريا منذ لقاء إيران في ختام دور المجموعات بتصفيات كأس العالم وحتى مباراة أستراليا في الملحق الفاصل.. فى السطور التالية:

عمر السومة

سجل عمر السومة هدف الإنقاذ في لقاء إيران يوم 5 سبتمبر الماضي بالجولة الأخيرة لدور المجموعات في تصفيات كأس العالم خلال المباراة التي أقيمت في إيران وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وتلقى السومة صدمة قوية مع فريق الأهلي بالخروج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد نظيره بيروزي الإيراني يوم 12 سبتمبر الماضي بعد أسبوع واحد من لقاء إيران بالخسارة بنتيجة 1-3.

وفي الدوري خاض السومة 3 مباريات مع الأهلي أمام النصر والباطن والرائد، وسجل النجم السوري 3 أهداف وغاب عن التهديف في لقاء النصر فقط وهو ما يؤكد أن السومة يعيش حالة معنوية مرتفعة ويحتفظ بعطائه الفني والبدني وفي قمة الجاهزية لخوض لقائي أستراليا.

عمر خريبين

قدم النجم عمر خريبين صورة رائعة بعد لقاء إيران خاصة أنه لعب دوراً كبيراً في فوز فريقه على حساب بيروزي الإيراني برباعية دون رد في ذهاب دور الأربعة بدوري أبطال آسيا.

سجل عمر خريبين هاتريك في لقاء بيرسبوليس كما تألق في فوز الهلال على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، وشارك في مباراة الاتحاد بالدوري ولكنه غاب عن مباراتي أحد والقادسية.

فراس الخطيب

انضم فراس الخطيب إلى نادي السالمية ليواصل مشواره في مسابقة الدوري الكويتي بعد تجارب طويلة ومليئة بالخبرات والتجارب الناجحة مع أندية العربي والقادسية والكويت.

وبدأ الخطيب مشواره بالفعل مع السالمية وسجل هدفين في 3 مباريات.

نجوم سوريا.. جاهزون

وتبدو كتيبة منتخب سوريا جاهزة لخوض موقعة أستراليا، فقد شارك الظهير الأيسر مؤيد العجان مع فريقه الجديد الزمالك المصري كما لعب المدافع جهاد الباعور مع فريقه الرمثا الأردني وخاض محمود المواس 6 مباريات مع فريقه أم صلال القطري.

ولعب مارديك مارديكيان مع العربي وشارك في 3 مباريات وسجل هدفاً وظهر اللاعب عدي الجفال مع الجزيرة الأردني وسجل 3 أهداف.