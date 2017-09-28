الفيصلي يهزم شباب الأردن بثلاثية.. والأهلي يقسو على العقبة برباعية

فاز الفيصلي حامل لقب الدوري الأردني بثلاثة أهداف دون ردّ على شباب الأردن منها ثنائية للبولندي أوكاش غيكيفيتش من ركلتي جزاء ليتقاسم صدارة الدوري المحلي لكرة القدم اليوم الخميس.

وأضاف السنغالي “دومينيك ميندي” الهدف الثالث في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله الثاني في القويسمة ليرفع الفيصلي رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات، ليتساوى مع شباب الأردن والرمثا الذي سيلتقي مع الجزيرة غدًا.

وتفوق الأهلي على مضيفه شباب العقبة بأربعة أهداف مقابل هدف، منها هدفان للاعبه يزن ثلجي، بينما تكفل محمود الوادي وموسى الزعبي بالهدفين الآخرين.

وسجل عدي القرا هدف شباب العقبة الوحيد ليرفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد شباب العقبة عند خمس نقاط في المركز السادس.