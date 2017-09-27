بالورود رجال ونساء.. شاهد أول صور استقبال منتخب ناشئي اليمن في مطار عدن

وصل منتخب اليمن للناشئين مطار عدن الدولي، وسط استقبال شعبي ورسمي حافل، بعد الإنجاز الذي حققه اللاعبون ومدربهم السوري محمد ختام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهلت اليمن لأمم آسيا للناشئين بعد تصدر مجموعاتها التي ضمت بنغلادش وقطر.

واكتسحت اليمن قطر بستة أهداف، وفازت على بنلادش بهدفين.

ودعا وزير الرياضة اليمني نايف البكري لاستقبال اللاعبين شعبيا ورسميا.

ونشر الصحافي اليمني ماجد الطياشي أول صورة من استقبال منتخب ناشئي اليمن بمطار عدن حيث قُوبل اللاعبون بحفاوة شديدة.

كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء قد وجها بتكريم المنتخب اليمني للناشئين، ووعدا بصرف مكافآت مالية مجزية.

وبعد وصولهم لمطار عدن بدقائق، استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر المنتخب اليمني للناشئين والكادر الفني والإداري للمنتخب في قاعة الاتحادية وكرمهم بعد تأهلهم إلى كاس آسيا 2018