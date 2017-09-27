شاب عراقي يطلب مشاركة وزير الرياضة مكتبه لمدة أسبوع.. كيف كان الرد؟ (صورة)

طلب شاب عراقي يدعى أنمار خالد، من وزير الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبطان أن يشاركه مكتبه لمدة أسبوع لأنه يطمح أن يكون وزيرًا للشباب والرياضة في العراق يومًا ما.

ووجه الشاب رسالة لوزير الرياضة العراقي رسالة عبر صفحة الأخير على الفيس بوك جاء فيها “معالي الوزير المحترم.

“قبل قليل قمت بوضعك في تحدي قبول طلبي من خلال منشور وضعته على صفحتي، لا أعرف ربما اطلعت عليه لكني سأعيد وضعه هنا أيضًا لسهولة التعرف على طلبي و التحدي الذي قصدتك به”.

“فتاة كندية تتمنى أن تصبح رئيس الوزراء يومًا ما في بلدها و تتحدى رئيس الوزراء الكندي الحالي جاستن تردو على تويتر، بأن يقبل مشاركتها مكتبه، و هو بدوره يرد عليها بقبول التحدي و يجيبها لقد قبلت التحدي، إذا كنتِ تحلمين يمكنك فعل ذلك، سوف أكون سعيدًا في استضافتك قريبًا جدًا في مكتبك المستقبلي”.

“أنا بدوري أتحدى السيد عبد الحسين عبطان وزير الشباب و الرياضة ليشاركني مكتبه لمدة أسبوع ، لأن واحدًا من أهدافي أن أصبح وزيرًا للشباب و الرياضة يومًا “.

“علمًا بأنني حصلت على شرف لقائك و حينها قدمت جلسة تفاعلية عن القيم المدنية التي يحتاجها العراق أثناء زيارة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، و مرافقتك لها!”.

ورد الوزير العراقي على الشاب :”انتظرك في الـ10 من محرم”.

وقوبلت موافقة الوزير العراقي على طلب الشاب بإعجاب شديد في الأوساط العراقية ،التي وصفت قبول الدعوة بالسلوك المتواضع من عبدالحسين عبطان.

ويحظى وزير الرياضة العراقي عبدالحسين عبطان بشعبية واسعة ،خاصة بعد مجهوداته في أزمة رفع الحصار عن الكرة العراقية وصيانة وإعداد الملاعب لاستقبال المباريات.