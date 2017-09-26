أحمد اليوسف يفوز بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتزكية (صورة)

فاز الشيخ أحمد اليوسف المرشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي، بالتزكية.

ولن تجرى انتخابات على مقعد الرئيس يوم الـ31 من أكتوبر المقبل، بعد إغلاق باب الترشح من الأندية، والذي أقفل مساء أمس على اليوسف مرشحًا أوحد للرئاسة.

وأعلن رئيس اللجنة المؤقتة السابقة ،فواز الحساوي، انسحابه من السباق قائلًا: “شكرًا لجميع من أعطاني ثقته من الأندية لخوض الانتخابات لمنصب رئيس الاتحاد، وإني انسحب من الترشيح متمنيًا كل التوفيق للأخ الشيخ أحمد اليوسف وجميع الأعضاء المرشحين، وأشكر أيضًا الأخ خالد الغانم على موقفه تجاهي”.

وسيعود الشيخ أحمد اليوسف إلى رئاسة الاتحاد للمرة الثانية ،بعد أن سبق له تبوء المنصب في الفترة من 2004 وحتى 2007.