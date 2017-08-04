مقتل لاعب كرة قدم ليبي على يد مسلحين

قتل لاعب كرة القدم الليبي سالم عون نجم نادي رفيق الرياضي وتم دفن جثته في إحدى مزارع منطقة القناوية غرب العاصمة طرابلس، من قبل مختطفين.

وأكد موقع ‘بوابة الوسط’ أن “جهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الغربية بصرمان تمكن من القبض على أحد الخاطفين مصعب محمد الخويلدي الذي اعترف بتنفيذه عملية الخطف مع شخص آخر يدعى عبدالرزاق عبدالله بن شتي”.

وأضاف أنه “حسب اعترافهم فإنهم قاموا باختطاف المجني عليه ونقله إلى مزارع منطقة القناوية جنوب صرمان وقاموا بقتلة بإطلاق النار عليه ثم قاموا بدفنة فى نفس المكان لإخفاء معالم الجريمة.”

وحسب التحقيقات الأولية فإن الدافع الأول للجريمة هو الابتزاز حيث طالب الخاطفون بمبلغ نصف مليون دينار ليبي.

وكان اللاعب السابق لنادي رفيق الرياضي بصرمان سالم عون اختفى منذ يوم السبت 29 يوليو الماضي.