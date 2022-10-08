الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني

أسلحة دورتموند

يبحث بروسيا دورتموند عن تحقيق الفوز بلقاء بايرن ميونخ لاستعادة الثقة وكسر تفوق العملاق البافاري في الفترة الماضية.

ويعاني بروسيا دورتموند من غيابات بالجملة على رأسها سباستيان هالير بجانب ماركو رويس، وهما يغيبان منذ فترة، كما يغيب جيمي غيتينز ومحمود داوود، وتحيط الشكوك حول مشاركة جيوفاني رينا لمعاناته من بعض الآلام.

وقال تيريزيتش مدرب بروسيا دورتموند في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة إن آخر لقاء فاز به فريقه على بايرن ميونخ كان قبل جائحة كورونا مؤكدا أن فريقه لا يحتاج فقط للانضباط التكتيكي أمام بايرن ميونخ بل يحتاج لدعم مشجعيه.

وأوضح أن فريقه يجب أن يتحلى بالشجاعة وخاصة في المواجهات الثنائية على أرض الملعب وكسب الالتحامات ليستطيع تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة بايرن ميونخ.

ويعتمد بروسيا دورتموند على تشكيلة تضم حارس المرمى جريجور كوبيل، وأمامه الرباعي ماتس هوملز ونيكو شلوتيربيك وتوماس مونييه ورافاييل غيريرو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط صالح أوزكان وجودي بيلينغهام وفي صناعة اللعب جوليان براندت وكريم أديمي يمينا ودونيايل مالين يسارا، مع المهاجم أنتوني موديست.