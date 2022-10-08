الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني
تتجه أنظار عشاق الدوري الألماني إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين بروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ في الجولة التاسعة للبوندسليغا.
وانطلقت الجولة التاسعة أمس الجمعة بفوز فيردر بريمن على مضيفه هوفنهايم 2/1، وتقام اليوم السبت 4 مباريات في نفس التوقيت على رأسها لقاء باير ليفركوزن وشالكة كما يلتقي بوخوم ضيفه آينتراخت فرانكفورت، ويلعب ماينز ضد لايبزيغ، ويلعب فولفسبورغ مع مضيفه أوغسبورغ.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة كلاسيكو الدوري الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب سيغنال إيدونا بارك الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.
ترتيب الفريقين
يحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتلقى 3 خسائر دون أي تعادل.
وسجل بروسيا دورتموند 11 هدفا وتلقى 10 أهداف في الدوري الألماني، ويقود الفريق المدير الفني إيدين تيريزيتش.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 15 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.
وسجل بايرن ميونخ 23 هدفا وتلقى 6 أهداف، ويقود الفريق المدير الفني جوليان ناغلسمان.
وفاز بايرن ميونخ في آخر لقاء ضد دورتموند 3/1 يوم 23 أبريل الماضي.
ولم يفز بروسيا دورتموند في آخر 8 مواجهات ضد بايرن ميونخ منذ فوزه يوم 3 أغسطس 2019 بنتيجة 2/0.
أسلحة دورتموند
يبحث بروسيا دورتموند عن تحقيق الفوز بلقاء بايرن ميونخ لاستعادة الثقة وكسر تفوق العملاق البافاري في الفترة الماضية.
ويعاني بروسيا دورتموند من غيابات بالجملة على رأسها سباستيان هالير بجانب ماركو رويس، وهما يغيبان منذ فترة، كما يغيب جيمي غيتينز ومحمود داوود، وتحيط الشكوك حول مشاركة جيوفاني رينا لمعاناته من بعض الآلام.
وقال تيريزيتش مدرب بروسيا دورتموند في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة إن آخر لقاء فاز به فريقه على بايرن ميونخ كان قبل جائحة كورونا مؤكدا أن فريقه لا يحتاج فقط للانضباط التكتيكي أمام بايرن ميونخ بل يحتاج لدعم مشجعيه.
وأوضح أن فريقه يجب أن يتحلى بالشجاعة وخاصة في المواجهات الثنائية على أرض الملعب وكسب الالتحامات ليستطيع تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة بايرن ميونخ.
ويعتمد بروسيا دورتموند على تشكيلة تضم حارس المرمى جريجور كوبيل، وأمامه الرباعي ماتس هوملز ونيكو شلوتيربيك وتوماس مونييه ورافاييل غيريرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط صالح أوزكان وجودي بيلينغهام وفي صناعة اللعب جوليان براندت وكريم أديمي يمينا ودونيايل مالين يسارا، مع المهاجم أنتوني موديست.
أوراق بايرن ميونخ
يتطلع بايرن ميونخ أيضا لتحقيق الفوز وحسم هذه المواجهة في ظل محاولاته لاسترداد صدارة ترتيب البوندسليغا.
ويفتقد أيضا بايرن ميونخ نجمه توماس مولر لإصابته بفيروس كورونا ولوكاس هيرنانديز وبونا سار للإصابة.
وأكد ناغلسمان في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة أن فريقه بحاجة للتحكم في إيقاع اللعب أمام بروسيا دورتموند وتبادل التمريرات للوصول لمرمى المنافس وعدم ترك أي مساحات للاعبي بروسيا دورتموند.
وأشار إلى أن بروسيا دورتموند يقدم موسما جيدا ولا يجب التقليل من المنافس بل بالعكس مثل هذه المباريات تحمل ندية كبيرة.
ويعتمد بايرن ميونخ على تشكيلة تضم حارس المرمى مانويل نوير، وأمامه رباعي خط الدفاع ماتياس دي ليخت ودايوت أوباميكانو وبنيامين بافارد وألفونسو دافيز.
ويقود خط الوسط ليون غوريتسكا ومارسيل سبيتزر وجمال موسيالا، مع ثلاثي خط الهجوم ساديو ماني وليروي ساني وسيرجي غنابري.
وأكد محمد عمارة ظهير هانزا روستوك الأسبق لشبكة "إرم نيوز" أن بايرن ميونخ لا يعيش أفضل أحواله على سبيل النتائج وهناك تذبذب يبدو غير مقبول بالنسبة للجماهير البافارية.
وأشار إلى أن مواجهة بروسيا دورتموند بمثابة نقطة استعادة الثقة كما أنها مباراة قوية في ظل سباق الصدارة موضحا أن ملعب سيغنال إيدونا بارك يتسم دائما بالحضور الجماهيري الكامل وهو أمر يصب في صالح أصحاب الأرض.