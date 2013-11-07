تشكيلة فرنسا لفاصلة المونديال أمام أوكرانيا

أعلن ديديه ديشامب عن لائحة من 24 لاعبا لمواجهة أوكرانيا في اللقاء الفاصل للتأهل لمونديال البرازيل 2014، وشهدت دعوة مدافع مانشستر يونايتد باتريك إيفرا رغم المشاكل التي كان سببها مع بعض اللاعبين القدامى والمعلقين حاليا.

ودافع ديشامب عن دعوة إيفرا مؤكدا أنه يرغب في بقاء الفريق موحدا طالما أن اللاعب لم يخطأ في حق المنتخب أو المدرب أو الإتحاد الفرنسي لكرة القدم.

و قال مدرب الديوك أنه لا ينوي الإستقالة من منصبة في حال الفشل في بلوغ المونديال وأضاف: "لا أفكر في الموضوع نهائيا ولم أطرح السؤال لأني مركز على اللقاء القادم أمام أوكرانيا"، واعتبر ديشامب وجود فرانك ريبيري في الفريق إضافة قوية لأنه لاعب مرشح للكرة الذهبية ومؤهل لقيادة المنتخب نحو المونديال.

وعن تطلعاته للقاء الذهاب القادم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم بكييف قال: "هدفنا العودة بأحسن نتيجة ممكنة، الفوز سيكون رائعا، لكن التعادل بأهداف أيضا جيد"، ويجرى لقاء العودة بسنادوني بباريس في 19 نوفمبر الحالي.

لائحة فرنسا لمواجهة أوكرانيا

الحراس:هوغو لوريس (توتنهام) وستيف مانداد (مارسيليا) وميكائيل لوندرو (باستيا).

الدفاع: بارتريك إيفرا (مانشستر يونايتد) ولورون كوليسيني وباكاري سانيا (آرسنال) ورافائيل فاران (ريال مدريد) وإيريك أبيدال أبيدال (موناكو) ومحمد ساخو (ليفربول) ودوبوشي (نيوكاسيل) وغييل كليتشي (مانشستر سيتي).

وسط الميدان: بليز ماتويدي (باريس سان جرمان) وفرانك ريبيري (بايرن ميونيخ) وبول بوغبا (يوفنتوس) وموسى سيسوكو ويوهان كاباي (نيوكاسل) وسمير نصري (مانشستر سيتي) وكليمون غرانيي (ليون) وريو مافوبا (ليل).

للهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد) وأولفيي جيرو (آرسنال) وديمتري باييت وماتيو فالبيونا (مارسيليا) ولويس ريمي (نيوكاسل).