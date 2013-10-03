متظاهرون يحتجون أمام مقر الفيفا تنديداً بسوء وضع العمالة في قطر

زيوريخ - تظاهر العشرات ممن ينتمون الى نقابات عمالية خارج مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في سويسرا احتجاجاً على ما وصفوه بانتهاكات حقوق العمال في قطر التي تستضيف كأس العالم 2022.

وتجمع نحو مئة متظاهر من الاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء و"يونيا" وهو من أكبر الكيانات العمالية في سويسرا أمام مقر الفيفا في زيوريخ بينما تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً لمدة يومين لمناقشة البطولة.

وقال ماريون هيلمان الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات البناء "هؤلاء الذين يعملون في تلك المواقع ليس لديهم أي شيء وهم يعانون".

وأضاف "يجب القيام بالكثير من الأمور. نريد إنهاء نظام الكفيل على سبيل المثال الذي بمقتضاه يتم احتجاز جوازات سفر العمال كيلا يستطيعوا الهروب".

وتابع قائلاً "نريد مفتشين لزيارة مواقع العمل والتزاماً واضحاً من حكومة قطر والفيفا. كما نريد أن يحصل الناس على الماء للشرب والطعام ومكان لائق للنوم وأجور جيدة وليس مجرّد سبعة دولارات في اليوم".

وعبر الفيفا بالفعل عن انزعاجه إزاء التقارير التي تحدثت عن سوء أوضاع العمالة كما عبّر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين عن "انزعاجه الشديد".