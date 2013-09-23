الجمهور يلغي لقاء بيشكتاش وسراي في الدور التركي

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قوات الشرطة تتدخل للسيطرة على أعمال الشغب من قبل المشجعين على أرض ملعب بيشكتاش انونو باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.