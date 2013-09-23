الجمهور يلغي لقاء بيشكتاش وسراي في الدور التركي

انقرة- اقتحم مئات من المشجعين أرض ملعب بيشكتاش انونو، الذي كان مسرحاً لمباراة قمة دوري الدرجة الأولى التركي لكرة القدم، بين بيشكتاش وغلطة سراي الأحد 22 أيلول / سبتمبر، الأمر الذي أدى إلغاء اللقاء.
وبدأت أحداث العنف عندما طرد الحكم لاعب خط وسط فريق غلطة سراي البرازيلي فيليبو ميلو، لتعامله العنيف مع أحد لاعبي الخصم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه (2-1).
وتدخلت قوات الشرطة للسيطرة على أعمال الشغب من قبل المشجعين الذين اجتاحوا أرض الملعب، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وأوقف الحكم المباراة وخرج اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس، وسيقرر الاتحاد التركي ما إذا كان اللقاء سيستكمل في موعد لاحق أو سيعاد من جديد.