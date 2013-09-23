منتجع ريال مدريد في أبوظبي بدلا من رأس الخيمة‎

أبو ظبي- قال مسؤول تنفيذي كبير إن مشروع إنشاء منتجع تابع لنادي ريال مدريد الإسباني في رأس الخيمة توقف وربما ينقل إلى أبوظبي، حيث كان من المقرر إقامة المشروع على 124 فدانا في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

وحضر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان الذي سبق اختياره أفضل لاعب كرة قدم في العالم تدشين المشروع في مارس 2012 .

وأظهرت مخططات المشروع أنه من المقرر بناء فندق يحوي 450 غرفة وميناء وناد لليخوت ومتحف لريال مدريد بالإضافة إلى مجمع ترفيهي واستاد سعته عشرة الاف متفرج. وتردد انذاك أن المجمع سوف يفتتح في يناير عام 2015 .

لكن مايكل هرنانديز مدير مشروع جزيرة المرجان وهي جزيرة صناعية قال لرويترز الخميس إن أعمال البناء لم تبدأ مطلقا ولم يتم شراء الأرض التي كان المشروع سيقام عليها بحسب صحيفة المدينة.

وأكد هرنانديز أن المشروع “تم تأجيل تنفيذه” وأنه لا توجد أي ارتباطات لجزيرة المرجان بالمنتجع.