باريس سان جيرمان يتفوق على أوراوا ريد دياموندز

تفوق باريس سان جيرمان الفرنسي 3/0 على أوراوا ريد دياموندز، اليوم السبت، في مباراة ودية.

وشارك نيمار، وليونيل ميسي، في النصف ساعة الأخيرة من المباراة في حين لعب كيليان مبابي المباراة في التشكيلة الأساسية.

هدف رائع من مبابي على أوراوا ريد دياموندزpic.twitter.com/31IeODLwo2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

ووضع الإسباني ”بابلو سارابياو“ باريس سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة 16، وعزز كيليان مبابي تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 34.

ووقّع أرنود كاليمويندو ثالث أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 76.

⚽️🔥 نقلات باريسية جميلة اختتمها بابلو سارابيا في شباك أوراوا رد دايموندز#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/br7Vt55EWg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 23, 2022

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب 2/0 على كويفيلي، و 2/1 على كاواساكي فرونتال، ومن المقرر أن يلعب مع غامبا أوساكا، قبل أن يواجه نانت في كأس السوبر الفرنسي، يوم 31 يوليو، ثم كليرمون فوت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، يوم 6 أغسطس.