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رياضة

باريس سان جيرمان يتفوق على أوراوا ريد دياموندز
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 11:58 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 13:15 GMT

باريس سان جيرمان يتفوق على أوراوا ريد دياموندز

تفوق باريس سان جيرمان الفرنسي 3/0 على أوراوا ريد دياموندز، اليوم السبت، في مباراة ودية. وشارك نيمار، وليونيل ميسي، في النصف ساعة الأخيرة من المباراة في حين لعب

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تفوق باريس سان جيرمان الفرنسي 3/0 على أوراوا ريد دياموندز، اليوم السبت، في مباراة ودية.

وشارك نيمار، وليونيل ميسي، في النصف ساعة الأخيرة من المباراة في حين لعب كيليان مبابي المباراة في التشكيلة الأساسية.

ووضع الإسباني ”بابلو سارابياو“ باريس سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة 16، وعزز كيليان مبابي تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 34.

ووقّع أرنود كاليمويندو ثالث أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 76.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب 2/0 على كويفيلي، و 2/1 على كاواساكي فرونتال، ومن المقرر أن يلعب مع غامبا أوساكا، قبل أن يواجه نانت في كأس السوبر الفرنسي، يوم 31 يوليو، ثم كليرمون فوت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، يوم 6 أغسطس.

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