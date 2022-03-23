الصحف الرياضية: غاريث بيل "لم يعد يتألم".. "سوق انتقالات على نار".. و"هوس كأس العالم"

شكلت أخبار ريال مدريد وقائمة المرشحين للرحيل عن الفريق الصيف المقبل، والغضب من سلوك غاريث بيل، وأخبار برشلونة وإكمال صفقة كيسييه، والاهتمام بلاعبين جدد، ولقاءات الملحق الأوروبي للتأهل لكأس العالم 2022، أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بفوز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وحديث الأوكراني أندريه يارمولينكو، لاعب وست هام، عن رعب عائلته في الحرب، وإصابة رافائيل نادال، نجم التنس الإسباني، وأهمية لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان المقبل في الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الويلزي غاريث بيل، الذي غاب عن مباراة الكلاسيكو بسبب الإصابة، ولكنه ظهر بشكل طبيعي مع منتخب بلاده، وكتبت ”غاريث بيل الذي لم يشاهد الكلاسيكو من الملعب يتدرب بشكل كبير مع ويلز“، و“لم يعُد يتألم“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد للسيدات أمام برشلونة 3-1 في كلاسيكو ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”برشلونة يحقق ريمونتادا برفقة الجدل ضد ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بإصابة الإسباني رافائيل نادال، نجم التنس العالمي، وكتبت: ”نادال يغيب ما بين 4 و6 أسابيع بسبب كسر“.

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”الأسباب التي دفعت أنشيلوتي لعدم الاعتماد على هازارد ويوفيتش وماريانو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار صفقات برشلونة، وكتبت: ”الهدف رافينها“، و“كيسييه يجتاز الفحص الطبي ويوقع عقدا لمدة 4 مواسم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في كلاسيكو ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”ريمونتادا أبطال“.

الصحيفة اهتمت بإصابة نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، وكتبت: ”نادال يغيب ما بين 4 و6 أسابيع“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”ريمونتادا“.

كما تحدثت عن إصابة نجوم الرياضة الإسبانية متسابق الموتو جي بي مارك ماركيز ونجم التنس العالمي رافائيل نادال، وكتبت: ”نجوم يغيبون“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات برشلونة وتوقيعه مع فرانك كيسييه واهتمامه بلاعبين جدد، وكتبت: ”سوق انتقالات على نار“.

آس

ركزت الصحيفة على مستقبل عدة لاعبين في ريال مدريد إيدين هازارد وغاريث بيل ومارسيلو وإيسكو وفابيخو وسيبايوس ويوفيتش وماريانو، وكتبت: ”الباب مفتوح“.

كما تحدثت الصحيفة عن إصابة نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، وكتبت: ”عودة للوراء مزدوجة“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في ذهاب كلاسيكو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ريال مدريد كبير.. وبرشلونة لا استسلام“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نجم وست هام يونايتد الدولي الأوكراني أندريه يارمولينكو، وكتبت: ”ألعاب الحرب“، و“يارمولينكو نجم وست هام يتحدث عن رعب عائلته“.

كما اهتمت بمنتخب إنجلترا وتصريحات مدربه غاريث ساوثغيت، وكتبت: ”إنها نحن ضد العالم“.

الصحيفة تحدثت عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكتبت: ”الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.. وجود عمدة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا للرغبي عبر حوار مع أحد لاعبيه، وكتبت: ”يتم احترامنا.. لا نخشى أحدا ونخيف“.

كما اهتمت الصحيفة بأولفييه جيرو، مهاجم ميلان والمنتخب الفرنسي، وكتبت: ”جيرو: مستعد أن أشكل الهجوم والتفاهم مع الجميع“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على المنتخب الإيطالي، الذي يستعد للعب ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”هوس كأس العالم“.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يستعد لقيادة منتخب بلاده في الملحق ذاته، وكتبت: ”رونالدو: إما التأهل لقطر وإما مغادرة البرتغال“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان ويوفنتوس ولقائهما المقبل في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”لقب الدوري والتأهل لدوري الأبطال يوفنتوس – إنتر ميلان: يقرر كل شيء“.