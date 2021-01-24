الصحف الرياضية: النصيري أطلق العنان.. وبنزيما يوقظ ريال مدريد.. وبيرلو يبدأ المطاردة

شكلت نتائج لقاءات أمس السبت في الدوريات الأوروبية، خصوصا الفوز الكبير لريال مدريد على ألافيس، ومطالبة كومان بتعاقدات جديدة في برشلونة، وأخبار سوق الانتقالات، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

واهتمت الصحف بتصدر المغربي يوسف النصيري ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ولقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بنزيما يوقظ ريال مدريد“.

كما تحدثت عن فوز إشبيلية أمام قادش بفضل ”هاتريك“ للمغربي يوسف النصيري، الذي أصبح هدافا للدوري الإسباني، وكتبت: ”النصيري يتصدر هدافي الدوري الإسباني بفضل عرض جديد“.

كما اهتمت بلقاء إلتشي وبرشلونة ومطالب رونالد كومان بالتعاقدات، وكتبت: ”كومان يصر على كون برشلونة في حاجة لتعزيز صفوفه“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد المتصدر وفالنسيا، وكتبت: ”سواريز يهدد حاليا فالنسيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مطالبة الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، بالتعاقدات وكتبت: ”كومان يعود للمطالبة بتعاقدات“.

كما تحدثت عن لقاء إلتشي وبرشلونة، وكتبت: ”من أجل فوز رابع على التوالي في الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-1، وكتبت: ”ريال يحقق فوزا مريحا على ألافيس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على المدافع إيريك غارسيا، الذي يرغب برشلونة في ضمه، وكتبت: ”أعضاء برشلونة يرغبون في غارسيا الآن“.

كما تحدثت عن لقاء إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”من أجل الفوز الرابع على التوالي“.

واهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس، وكتبت: ”تعويض لريال مدريد دون زيدان“.

كما اهتمت بلقاء المتصدر أتلتيكو مدريد وفالنسيا، وكتبت: ”المتصدر في اختبار أمام فالنسيا“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”هم على قيد الحياة“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد المتصدر وفالنسيا، وكتبت: ”التهديد سواريز“.

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية على قادش وتألق المغربي يوسف النصيري، وكتبت: ”النصيري أطلق العنان“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وإلتشي وتصريحات كومان، وكتبت: ”كومان: إن كنت لا أستطيع أن أقول ما أفكر فيه فليبحثوا عن مدرب آخر“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على صراع مانشستر يونايتد وليفربول على مدافع لايبزيغ دايوت أوباميكانو، وكتبت: ”انتزاع دايوت.. مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول في صفقة تقدر بـ38 مليون جنيه إسترليني“.

كما تحدثت عن تأهل مانشستر سيتي الصعب في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشلتنهام، وإقصاء آرسنال، حامل اللقب، أمام ساوثهامبتون.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل إنتر ميلان أمام أودينيزي سلبيا وطرد مدربه أنطونيو كونتي، وكتبت: ”إنتر ميلان يرى الأحمر“.

كما تحدثت عن هزيمة ميلان أمام أتلانتا 3-0، وكتبت: ”ميلان الهدف لقب الدوري، لكن يا له من انهيار“.

كما اهتمت بلقاء يوفنتوس وبولونيا، وكتبت: ”بيرلو يبدأ المطاردة“.