مارادونا يتحدث عن إلغاء الدوري الأرجنتيني وإنقاذ فريقه من الهبوط

وُصف قرار إعادة هيكلة كرة القدم الأرجنتينية، أمس الثلاثاء، والذي سينقذ نادي دييغو مارادونا من الهبوط بأنه تدخل إلهي آخر، لكن اللاعب الكبير السابق قال إن التدخل السماوي الذي يتمناه هو لإنهاء جائحة فيروس كورونا.

وصوّت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لإلغاء الهبوط لمدة موسمين، يوم الثلاثاء، في خطوة أنقذت نادي جيمناسيا الذي يتولى مارادونا تدريبه ويحتل حاليا المركز الأخير في الدوري.

وقال مارادونا الذي كان سجل هدفا سيئ السمعة باستخدام يده ضد إنجلترا في كأس العالم 1986: "العديد من الناس يصفون ما حدث اليوم بأنه يد الله مرة أخرى".

وأضاف: "لكن اليوم أطلب هذا التدخل الإلهي من أجل إنهاء الوباء حتى يستطيع الناس العودة لحياتهم الطبيعية بصحة وسعادة".

وقال مارادونا: إنه لا يتفق مع إلغاء الهبوط لمدة عامين، لكنه وصف القرار الذي جاء في صالح ناديه بأنه "جائزة".

وسجلت الأرجنتين حتى الآن 4127 إصابة بمرض كوفيد-19 بالإضافة إلى 214 وفاة.