رابطة الدوري الإسباني تخطط لاستئناف الليغا في هذا الموعد دون جماهير

قالت صحيفة ”آس“، إن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، تأمل في استنئناف المسابقة في أقرب فرصة ممكنة، في ظل تشجيع الاتحاد الأوروبي، يويفا، على استكمال الموسم، الذي توقف نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن رابطة الليغا تريد عودة المنافسات مرة أخرى في الخامس من يونيو المقبل، على أن يتم إعلان جدول المباريات للأندية يوم 18 مايو.

وأكدت، أن ذلك سيعتمد في المقام الأول على قرار الحكومة الإسبانية حول إمكانية استئناف المباريات مرة أخرى، مع العلم بأن المنافسات ستتم دون جماهير، خلف الأبواب المغلقة.

وأضافت: ”يعمل مسؤولو الليغا على دراسة هذا السيناريو على أمل تنفيذه بالفعل في الشهرين المقبلين، خاصة مع تشجيع يويفا على استكمال المسابقات بصورة طبيعية، خلال شهور الصيف، مع تأجيل جميع الارتباطات الدولية المتمثلة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، ودورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، إلى عام 2021، وكذلك إلغاء المباريات الدولية الودية، لإفساح الطريق أمام عودة النشاط“.

وتابعت: ”تمثل إنجلترا وإسبانيا ركيزتين مهمتين بالنسبة لجهود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، في استئناف الموسم الكروي، حتى وإن تطلّب الأمر استمرار الموسم الجاري ليتداخل مع الموسم المقبل، مع تعديل مواعيد انطلاق الأخير، كي يتم الانتهاء من المنافسات بصورة طبيعية“.

وانتقد الاتحاد الأوروبي، يويفا، قرار بلجيكا بإلغاء الدوري، وإعلان نادي كلوب بروغ بطلاً للمسابقة، حيث أكد رئيس يويفا، ألكسندر تشيفيرين، أنه لا يستبعد فرض عقوبات صارمة على بلجيكا نظرًا لقرارها الذي اتخذته بصورة منفردة، رغم أن يويفا يسعى لتوحيد قرارات جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 55 دولة.