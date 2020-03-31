وفاة أسطورة الكرة السودانية كمال عبدالوهاب الملقب بالدكتور

توفي، مساء يوم الثلاثاء، لاعب المريخ السوداني السابق كمال عبد الوهاب الشهير ”دكتور الكرة السودانية“، عن عمر ناهز السبعين عاماً.

وقال نادي المريخ السوداني في بيان: ”بمزيد من الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة نادي المريخ والجهاز الفني واللاعبون والعاملون بالنادي إلى جمهور المريخ والرياضة بالبلاد وفاة لاعب المريخ الأسبق ونجمه في العصر الذهبي كمال عبدالوهاب سلمان، الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد رحلة طويلة من المعاناة بفضل وعكة صحية ألزمته الفراش الأبيض ”.

وكان الراحل من أبرز اللاعبين في عصره وقد أطلق عليه قبطان المريخ حاج حسن عثمان لقب ”دكتور الكرة السودانية“، وقد انتقل لنادي المريخ في مطلع سبعينات القرن الماضي قادما من نادي ابو عنجة ومنذ التحاقه بالمريخ برز نجمه وصار محبوب الجماهير.

وقد أطلق على الفترة التي سطع فيها نجمه بسماء المريخ العهد الذهبي، حيث تمكن النادي من الفوز بالدوري بدون هزيمة أو تعادل كسابقة غير متكررة، وكان الراحل نجماً ساطعا طوال مسيرته مع المريخ، وإذ ينعى فيه مجلس المريخ عطاءه الثر والكبير للنادي وخلقه النبيل ومسيرته المخطوطة بماء الذهب سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك وأن يصبر أسرته الصغيرة والكبيرة المتمثلة في مجتمع المريخ العريض سائلين الله حسن العزاء والصبر والسلوان

والراحل اسمه الكامل كمال عبد الوهاب سليمان، ولد بأم درمان، ولعب كرة القدم منذ وقت مبكر في فريق أبوعنجة، وقد تم اختياره للمنتخب السوداني وهو لا يزال لاعباً بفريق درجة ثانية عام 1968.

ولعب الراحل لفريق المريخ في العام 1969، وقدم معه مواسم متميزة، إلى جانب تألقه مع منتخب بلاده.

ونعت إحدى صفحات نادي المريخ الجماهيرية اللاعب الراحل: ”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تتقدم صفحة المريخ السوداني بأحر التعازي في وفاة لاعب المريخ السابق الكابتن كمال عبد الوهاب الملقب بدكتور الكرة السودانية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.