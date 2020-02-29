الفتح يواصل صحوته ويهزم الوحدة في الدوري السعودي (فيديو)

واصل الفتح صحوته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم وحقق انتصاره الثاني على التوالي بفوزه 3-2 على ضيفه الوحدة، اليوم السبت.
ورفع الفتح، بطل نسخة 2013، رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14 بعدما انتصر للمرة الرابعة في 20 مباراة، بينما ظل الوحدة في المركز الرابع بعدما تلقى الخسارة التاسعة ليتجمد رصيده عند 33 نقطة.
وتأخر الفتح بهدفين متتاليين عبر يوسف نياكاتي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25 بعد تمريرة من البرازيلي لويس جوستافو الذي ضاعف النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من مواطنه إيلتون جوزيه.
أهداف المباراة | #الفتح 3 : 2 #الوحدة
#الفتح_الوحدة
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/qSGNoKHqlH
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 29, 2020
وقلص الجزائري سفيان بن دبكة الفارق للفتح قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من ضربة رأس إثر متابعته ضربة رأس من زميله الهولندي ميتشل تي فريدي التي ارتدت من القائم ليضع الكرة في الشباك.
وأدرك تي فريدي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب.
ونجح ماتياس أغيريغاراي القادم من أوروغواي بتسجيل هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.