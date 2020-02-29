الفتح يواصل صحوته ويهزم الوحدة في الدوري السعودي (فيديو)

واصل الفتح صحوته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم وحقق انتصاره الثاني على التوالي بفوزه 3-2 على ضيفه الوحدة، اليوم السبت.

ورفع الفتح، بطل نسخة 2013، رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14 بعدما انتصر للمرة الرابعة في 20 مباراة، بينما ظل الوحدة في المركز الرابع بعدما تلقى الخسارة التاسعة ليتجمد رصيده عند 33 نقطة.

وتأخر الفتح بهدفين متتاليين عبر يوسف نياكاتي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25 بعد تمريرة من البرازيلي لويس جوستافو الذي ضاعف النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من مواطنه إيلتون جوزيه.

وقلص الجزائري سفيان بن دبكة الفارق للفتح قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من ضربة رأس إثر متابعته ضربة رأس من زميله الهولندي ميتشل تي فريدي التي ارتدت من القائم ليضع الكرة في الشباك.

وأدرك تي فريدي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب.

ونجح ماتياس أغيريغاراي القادم من أوروغواي بتسجيل هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.