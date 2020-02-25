 الوداد البيضاوي يتعاقد مع المدرب الإسباني غاريدو بعد إقالة ديسابر – إرم نيوز‬‎

الوداد البيضاوي يتعاقد مع المدرب الإسباني غاريدو بعد إقالة ديسابر

الوداد البيضاوي يتعاقد مع المدرب الإسباني غاريدو بعد إقالة ديسابر

المصدر: رويترز

أعلن الوداد البيضاوي حامل لقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر الذي استغنى النادي عن خدماته لتراجع النتائج.

وقال سعيد الناصيري رئيس الوداد في تصريحات إذاعية، إن النادي انفصل عن ديسابر بالتراضي، بسبب عدم تحقيق نتائج إيجابية متمنيا التوفيق للمدرب الفرنسي في المستقبل.

ولم يحقق الوداد متصدر الدوري المغربي الفوز في آخر ثلاث مباريات وخسر في آخر مواجهتين.

وأضاف الناصيري، أن الحظ عاند ديسابر في مهمته بعد أن عاد لتدريب الفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش ولم يقدم الإضافة التي كان يتوقعها الوداد.

وقال رئيس الوداد: إن النادي تعاقد مع غاريدو (50 عاما) حتى نهاية الموسم مع وجود بند يسمح بالتمديد.

وسبق للمدرب الإسباني تدريب الغريم الرجاء والنجم الساحلي التونسي والأهلي المصري.

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