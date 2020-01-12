بايرن ميونخ يحسم الجدل حول مستقبل مدربه هانز فليك

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني، الجدل حول مستقبل مدربه الحالي الألماني هانز فليك، الذي تولى تدريب النادي البافاري خلفا لنيكو كوفاتش، الذي أقيل في نوفمبر الماضي.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، إن النادي أوقف عملية البحث عن مدرب جديد، بعد أن أعلن أن فليك سيبقى في منصبه على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال حميديتش، في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، في إجابة على سؤال عما إذا كان بايرن ميونخ قد أوقف عملية البحث عن مدرب جديد ”بالطبع“.

وأضاف حميديتش ”اتفقنا على استمرار هانز فليك 6 أشهر، من الواضح أننا نستخدم كل قوتنا لدعم فليك في مهمته“.

واستبعد هانز فليك فكرة العودة للعمل كمساعد لأي مدرب، وأكد أنه لا يتصور ذلك في الوقت الراهن، لينفي الشائعات التي أفادت بإمكانية استمراره كمساعد لتوماس توخيل المرشح لتدريب النادي البافاري الموسم المقبل.

وقاد هانز فليك، البالغ من العمر 54 عاما، نادي بايرن ميونخ في 10 مباريات، فاز في 8، وخسر مرتين.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر لايبزيغ.

علما أنه يلعب مع هيرتا برلين بعد استئناف المسابقة.

وأوقعت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا نادي بايرن ميونخ مع تشيلسي الإنجليزي في مواجهة من العيار الثقيل.