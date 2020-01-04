منتخب أمريكا لكرة القدم يلغي معسكرا في قطر بعد مقتل سليماني

ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم خططا لإجراء معسكر شتوي في قطر بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وذكر الاتحاد الأمريكي في بيان قصير الليلة الماضية أنه ”بسبب تطورات الموقف في المنطقة، قرر الاتحاد الأمريكي تأجيل السفر إلى قطر من أجل معسكر تدريبي في كانون الثاني/ يناير“.

وهددت إيران بالانتقام من الولايات المتحدة بعد قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ومهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، أمس الجمعة.

وكان المنتخب الأمريكي سيخوض مباريات ودية في أكاديمية أسباير في الدوحة قبل العودة للديار لمواجهة كوستاريكا في أول شباط/ فبراير.

وأوضح الاتحاد الأمريكي أن هذه المباراة ستقام في موعدها كما كان مخططا، بينما سيبحث عن مكان بديل للاستعداد للمواجهة.