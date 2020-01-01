دينامو زغرب يطلب 35 مليون يورو لبيع نجمه إلى نادي برشلونة

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني تقدّم بعرض رسمي إلى دينامو زغرب الكرواتي للحصول على خدمات لاعب الوسط المهاجم داني أولمو، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت رسميا اليوم الأول من يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة قدّمت بالفعل عرضا رسميا لشراء أولمو، اللاعب السابق في صفوف أكاديمية لاماسيا البرشلونية لمدة 7 موسم، قبل أن ينتقل إلى دينامعو زغرب في عام 2014.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن إدارة دينامو زغرب رفضت العرض الأول الذي تقدّم به برشلونة، وطلبت الحصول على 35 مليون يورو للموافقة على بيع أولمو إلى النادي الكتالوني.

ويأتي رفض دينامو زغرب لعرض برشلونة في ظل اهتمام أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي بالحصول على خدمات أولمو.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”يتابع مسؤولو برشلونة مستوى أولمو منذ مشاركته في بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما مع المنتخب الإسباني، وكذلك الدوري الكرواتي، ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري“.

وشارك أولمو البالغ من العمر 21 عاما في 22 مباراة، وأحرز خلالها 8 أهداف وصنع 7 أخرى.

وينتهي عقد أولمو في صيف 2021، علما بأن قيمته التسويقية تبلغ الآن 35 مليون يورو، وهو نفس الرقم الذي طلبه دينامو زغرب من أجل بيعه.

ويريد مسؤولو برشلونة تعزيز صفوف الفريق بلاعبين شباب مميزين، في ظل تقدّم أعمار العديد من نجوم البلوغرانا وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز ولاعب الوسط بوسكيتس.