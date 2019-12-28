جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز شباب الأهلي دبي والعين على اتحاد كلباء والوحدة (صورة)

اعتلى شباب الأهلي دبي قمة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعدما اكتسح ضيفه اتحاد كلباء 5-صفر، بينما فاز العين على مستضيفه الوحدة 2-صفر في مباراة قمة، اليوم السبت.

وارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 26 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر السابق وحامل اللقب الذي خسر لأول مرة هذا الموسم أمام الظفرة، أمس الجمعة، بينما تجمد رصيد كلباء عند 10 نقاط في المركز 11.

وسجل المهاجم الإماراتي أحمد خليل ثلاثية لشباب الأهلي على مدار الشوطين إذ افتتحها في الدقيقة 26 من وضع انفراد بعد تمريرة من ليوناردو.

وانتظر شباب الأهلي حتى الدقيقة 82 ليضاعف النتيجة عبر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا من وضع انفراد بعد تمريرة من ليوناردو أيضًا.

وبعدها بسبع دقائق أحرز خليل هدفه الشخصي الثاني، وكذلك الثالث لشباب الأهلي بتسديدة مباشرة من الوضع طائرًا قبل أن يجعل ليوناردو النتيجة 4-صفر لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ركلة جزاء وبعدها بدقيقة أكمل خليل ثلاثيته عندما سجل الهدف الخامس لشباب الأهلي.

وفي مباراة قمة فاز العين 2-صفر على مستضيفه الوحدة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع مقابل 14 نقطة للوحدة في المركز الثامن.

وجاءت ثنائية العين عبر هدف عكسي من عبد الله الرفاعي مدافع الوحدة في الدقيقة 42 قبل أن يضاعف كودجو لابا النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع من وضع انفراد بعد تمريرة بينية رائعة من يحيى نادر.

* الجزيرة يواصل الضغط

وواصل الجزيرة ضغطه على شباب الأهلي والشارقة بفوزه 2-1 على مستضيفه بني ياس ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.

وتلقى بني ياس الخسارة الرابعة في 11 مباراة ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم بيدرو كوندي لبني ياس في الدقيقة 39 لكن بعدها بأربع دقائق أرسل المغربي مراد باتنة تمريرة عرضية أودعها سالم علي مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 1-1.

وتسبب باتنة بهدف الفوز للجزيرة عندما حصل على ركلة جزاء نفذها القائد علي مبخوت بنجاح في الدقيقة 70.

وواصل النصر نتائجه الرائعة مؤخرًا عندما حقق فوزه الثاني على التوالي والسادس في المسابقة بانتصاره 1-صفر على ضيفه الفجيرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر محمود خميس من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 67.

وتقدم النصر للمركز الخامس برصيد 20 نقطة مقابل 9 نقاط للفجيرة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى قلب الوصل تأخره بهدف دودو في الدقيقة 14 بتسديدة مباشرة إلى فوز 3-1 على مستضيفه خورفكان متذيل الترتيب.

وأدرك فرناندو جايبور، الذي سجل ثنائية وصنع الهدف الثالث، التعادل للوصل في الدقيقة 49 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضع فريقه في المقدمة بتسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب في الدقيقة 62.

وأرسل جايبور تمريرة عرضية متقنة أحرز منها البرازيلي ويلتون سواريس، لاعب الشارقة السابق، الهدف الثالث للوصل في الدقيقة الأخيرة.

وحقق الوصل فوزه الرابع هذا الموسم ليتقدم للمركز السابع برصيد 15 نقطة مقابل 4 نقاط لخورفكان.