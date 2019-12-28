بكين وشنغهاي ضمن 10 مدن صينية تستضيف كأس آسيا 2023

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت إن بكين وشنغهاي ضمن 10 مدن ستستضيف نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وستستضيف الصين البطولة، المؤلفة من 24 منتخبًا، للمرة الثانية بعد 2004 وستختبر قدرتها على تنظيم كأس العالم في المستقبل.

وستقام النسخة الـ18 من كأس آسيا في مدن أخرى هي تيانجين وتشونغ كينغ وتشنغدو وشيان وداليان وكينجداو وشيامن وسوجو وستكون أول نسخة تلعب في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان: ”تعتبر كأس آسيا أهم بطولاتنا على مستوى المنتخبات وأنا واثق أن الاتحاد الصيني لكرة القدم سينظم بجانب المدن المختارة بطولة تحافظ على المكانة العالمية لكأس آسيا“.

وأضاف ”يتقدم الاتحاد الآسيوي بالشكر إلى الاتحاد الصيني والمدن العشر المختارة على التزامهم بالمشاركة في احتفالية كرة القدم الآسيوية وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في طموحهم لإظهار أمام العالم قدرة الصين على استضافة أكبر البطولات الدولية“.

ولم يسبق للصين الفوز بكأس آسيا ووصلت للنهائي لآخر مرة على أرضها في 2004 بينما خرجت من دور الـ8 أمام إيران في نسخة 2019 في الإمارات.