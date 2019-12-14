زيدان قبل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا: لا أفكر في الكلاسيكو.. وهذا موقفي من مبابي

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريقه ضد فالنسيا، غدًا الأحد، في ملعب ”الميستايا“، وأكد أنه يركز على اللقاء ولا يفكر في الكلاسيكو.

وقال المدرب الفرنسي عن منافسه فالنسيا، الذي لم يخسر في ملعبه في الدوري: ”إنه تحد جديد لريال مدريد، فالنسيا يقدم مستوى جيدًا وتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، نرغب في أن نقدم أحسن نسخة لنا ونحقق نتيجة جيدة“.

وعن الكلاسيكو المقبل ضد برشلونة، أشار: ”لا نتحدث نهائيًا عن ما سيجري، يوم الأربعاء المقبل، بالنسبة لي وبالنسبة للاعبين فتركيزنا على لقاء فالنسيا“.

كما رفض زيدان الحديث عن منافسه برشلونة، وقال بشأن استفادته من راحة أكثر قبل الكلاسيكو: ”رابطة الليغا هي من تقرر المواعيد وعلينا احترامها، لا يمكننا فعل أي شيء، البرمجة هي على الجميع علينا اللعب غدًا ثم الأربعاء“.

وقال زيدان عن نجمه الويلزي غاريث بيل: ”لا أعتقد أن دور غاريث أصبح أقل أهمية، في اللقاء السابق أجريت 3 تغييرات وهو لم يلعب، سأعتمد عليه لأنه لاعب في الفريق ولدي 25 لاعبًا كلهم مهمون وغاريث بيل مهم بدوره“.

ويواجه البرازيلي كاسيميرو خطر الغياب عن الكلاسيكو حال حصوله على إنذار أمام فالنسيا، سيكون الخامس هذا الموسم، لكن زيدان قال: ”القرارات تعود دائمًا للمدرب، أتحدث دائمًا معهم وكاسيميرو كبقية اللاعبين نعرف أهميته، يجب علي أن أشرك التشكيل ولا أفكر سوى في اللقاء الذي أمامي، لو فكرت في الكلاسيكو سأكون مخطئًا، اللقاء الذي أمامنا هو الأكثر أهمية“.

وتحدث زيدان عن لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة، مشددًا: ”3 أشياء قد تحصل في كرة القدم، الفوز والتعادل والهزيمة، سأشاهد اللقاء لكونه يهمنا، ريال سوسيداد فريق جيد وحقق نتائج جيدة، هناك عدة فرق في الدوري تلعب بشكل جيد ولذلك فهو الأفضل، ولذلك سأشاهد اللقاء“.

واستطرد: ”رودريغو وفينيسيوس؟ كرة القدم ليست بالعمر، في فرنسا هناك لاعب لديه 42 عامًا ولا يزال يلعب، والكل يحب كرة القدم“.

وأوضح: ”قد تختلف طريقة اللعب اعتمادًا على نتيجة برشلونة؟ لن أجيب على ذلك السؤال، وأفضل الاحتفاظ بالأشياء“.

وعن أسلوب المداورة لفريقه، شدد: ”سيكون من الصعب عدم القيام بالمداورة حتى نهاية العام؛ لأن هناك 3 مباريات مهمة، ولدي 25 لاعبًا ويمكنني الاعتماد على الجميع في المباريات الثلاث“.

وعن كيليان مبابي، أوضح: ”هو لاعب باريس سان جيرمان، ولن أعلق على ما يحدث هناك، سيكون أمرًا غير محترم، وأعرف كيليان جيدًا، لكن يجب أن أحترم الخصوصيات“.