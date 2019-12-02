الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية ضد عُمان في ”خليجي 24“

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره العماني، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) التي تستضيفها قطر.

ويبقى صراع التأهل في هذه المجموعة متشابكاً في ظل وجود مواجهة أخرى أيضًا بين منتخبي البحرين والكويت.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح الجولة الأخيرة ومواجهة السعودية ضد عمان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين عمان والسعودية في الساعة الثامنة، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت السعودية على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ بنادي الدحيل، وتقام في نفس التوقيت مواجهة الكويت أمام البحرين على ملعب ”خليفة“ الدولي.

وتذاع مباراة السعودية وعمان عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وبي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، بينما تذاع مباراة الكويت والبحرين عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر الترتيب منتخب عمان برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل وسجل الفريق هدفين واستقبل هدفاً، ثم يحتل منتخب الكويت المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق أهداف عن منتخب السعودية، ويحتل المنتخب البحريني المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتم تطبيق قاعدة اللجوء للمواجهات المباشرة بين المنتخبين الذين يتساويان في النقاط وبالتالي فمنتخب السعودية يحتاج للفوز لضمان التأهل بعيداً عن أي حسابات أخرى.

وتتشابك خيوط المجموعة حال تساوي 3 فرق وسيتم اللجوء للنتائج المباشرة بين الفرق الثلاثة المتساوية ثم الأكثر تهديفاً في المواجهات مباشرة مثل حال فوز البحرين على الكويت وخسارة السعودية أمام عمان ففي هذه الحالة يصعد الأكثر تسجيلاً للأهداف.

تاريخ المواجهات

أقيمت 18 مباراة رسمية بين منتخبي السعودية وعمان، وتفوق الأخضر بواقع 14 انتصارًا و3 تعادلات وفوز وحيد لعمان.

وبدأت اللقاءات في (خليجي 4) عام 1976 وفاز الأخضر بنتيجة 3-1 ثم فوز سعودي برباعية دون رد في خليجي 5 والتغلب بثلاثية دون رد في خليجي 6 والفوز بنتيجة 3-1 في خليجي 7.

وفي تصفيات أمم آسيا عام 1984 فاز المنتخب السعودي بسداسية دون رد وهو الفوز الأكبر للأخضر أمام عمان، وتغلب الأخضر بنتيجة 3-1 في خليجي 8، والفوز بثنائية دون رد في خليجي 9، وبنفس النتيجة في خليجي 11 وبنتيجة 2-1 في خليجي 12.

وفاز منتخب السعودية بهدف نظيف في خليجي 13 وأيضاً خليجي 14 وتغلب بثنائية دون رد في خليجي 15 والفوز بنتيجة 2-1 في خليجي 16 ثم الفوز بنفس النتيجة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وتعادل المنتخبان لأول مرة في خليجي 19 عام 2009، وفاز المنتخب العماني بضربات الترجيح في اللقاء النهائي ثم تعادلا مرتين في تصفيات مونديال 2014 وحقق منتخب عمان فوزه الوحيد في خليجي 23 عام 2017.

الأخضر.. وسيناريو الحسم

يبحث منتخب السعودية عن حسم التأهل إلى دور الأربعة للبطولة الخليجية من خلال الوصول للنقطة السادسة بعد البداية المهزوزة والخسارة أمام الكويت.

ويأمل المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد تحقيق الفوز وهو ما أكده رينارد في المؤتمر الصحفي قائلاً:“ مصير المنتخب السعودي في البطولة في أقدام لاعبيه والفوز يمنحنا التأهل وهو هدفنا“.

ويعتمد رينارد على تشكيلته التي خاض بها لقاء البحرين الأخير، ويضم الحارس فواز القرني وأمامه محمد عبده خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام وياسر الشهراني للدفاع وفي خط الوسط عبد الله عطيف وسلمان الفرج ومحمد كنو وفي خط الهجوم سالم الدوسري أو نواف العابد وهتان باهبري وعبد الله الحمدان.

وتوقع عادل عبد الرحمن، مدرب فريق الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، اختباراً صعباً لمنتخب السعودية، خاصة أن عمان لديه قدرات جماعية ساعدته في مباراتي الكويت والبحرين ويجيد غلق مناطقه الدفاعية واللعب بحذر.

وأضاف: ”المنتخب السعودي لديه أوراق مميزة يستطيع توظيفها لعبور اللقاء خاصة سالم الدوسري وباهبري وأيضًا الحمدان بخلاف البريكان وكلهم عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق“.

جماعية عمان ونقطة التأهل

يعتمد المنتخب العماني على الجماعية التي فرضها المدرب الهولندي إيرفان كومان الذي أبدى تخوفه قبل اللقاء من الحالة البدنية للاعبيه في هذه المواجهة خاصة بعد المجهود الكبير خلال لقاء عمان.

ويعتمد منتخب عمان على طريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس فايز الرشيدي وأمامه رباعي الدفاع محمد صالح المسلمي وعبد السلام عامر وسعد سهيل وعلي البوسعيدي.

ويقود خط الوسط أحمد مبارك كانو وحارب السعدي ودور صانع اللعب محسن جوهر ومحسن الغساني الجناح الأيمن والمنذر ربيع مع المهاجم عبدالعزيز المقبالي.