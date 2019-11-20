مصدر بالنادي الأهلي المصري يكشف حقيقة التفاوض مع بغداد بونجاح.. والزمالك يرفض بيع محمود علاء

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت عن توصل الإدارة لاتفاق مع بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر، والسد القطري، لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم خط الهجوم والذي يعاني أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة.

وكانت أنباء صحفية ترددت عن حصول الأهلي، على موافقة بونجاح على الانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، والمفاوضات قاربت من النهاية رغم طلب اللاعب أن يحصل علي راتب ضخم جدًّا من أجل الرحيل عن السد القطري، وسيقوم تركي آل الشيخ رئيس الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، بتمويل الصفقة كاملة كعربون مصالحة مع مجلس إدارة الأهلي، بعد أن تم إنهاء الخلاف مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد زيارته في منزله للاطمئنان على حالته الصحية بعد المرض الذي ألم به في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“، يوم الأربعاء: ”لا توجد أي مفاوضات من قبل الأهلي في الوقت الحالي مع بونجاح، وما تردد في هذا الإطار في وسائل الإعلام المصرية في الساعات الماضية غير صحيح، فمع اقتراب كل فترة انتقالات تتردد إشاعات مفاوضات الأهلي مع اللاعب رغم أنها غير منطقية، بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب في السد القطري، والتي تفوق إمكانيات الأهلي المالية، وحتى لو يستطيع تحمل راتب اللاعب لن يتم الإقدام على الصفقة حتى لا تحدث فتنه في صفوف الفريق“.

وأضاف المصدر: ”الأهلي لن يلجأ لتركي آل الشيخ في ضم أي صفقة مهما كانت مهمة للفريق، حتى لا تتكرر الأزمة السابقة التي تسببت في خلاف بينه وبين الإدارة استمر لفترة طويلة، وهناك اجتماع منتظر بين محمود الخطيب وتركي في الرياض بعد أن يتخلص الأول من مرضه الحالي، وسيكون هناك تعاون ولكن في ملف استاد الأهلي والمدينة الرياضية بعيدًا عن الصفقات وأي أمر يخص الفريق الأول لكرة القدم، لذا أصدر الخطيب أمرًا بمنع أعضاء مجلس الإدارة من الحديث في ملف الاستاد حتى يكون التعامل في هذا الملف بينه وبين تركي فقط، حتى لا تحدث أي أزمات تعطل المشروع مرة أخرى“.

ومن جانب آخر، رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك، انتقال محمود علاء، مدافع الفريق الكروي، للأهلي السعودي بسبب تواجد المدرب السويسري كريستيان غروس كمدير فني للفريق.

وقال منصور في تصريحات لصحيفة ”البلاد“ السعودية، إن علاقته مع مسؤولي النادي الأهلي علاقة ممتازة، مبنية على الاحترام المتبادل، لكن تواجد غروس سيعطل أي صفقة زملكاوية للأهلي.

وأضاف مرتضى: ”لم يدر بيني وبيني أي مسؤول في الأهلي اتصال حول صفقة علاء، وأؤكد أن اللاعب محمود علاء تحديدًا، ليس متاحًا للخروج من الزمالك، لا بالانتقال ولا بالإعارة“.

يذكر أن غروس قاد الزمالك الموسم الماضي، وحقق معه بطولتي السوبر السعودي المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وحل ثالثًا بالدوري المصري، قبل أن يغادر النادي مقالًا لخلافه مع مرتضى منصور.