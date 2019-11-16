بلجيكا تكتسح روسيا وتواصل انتصاراتها في تصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

واصل المنتخب البلجيكي، يوم السبت، سلسلة انتصاراته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب البلجيكي على مضيفه الروسي بأربعة أهداف لهدف في الجولة التاسعة للمجموعة التاسعة من التصفيات.

وأحرز رباعية بلجيكا، ثيو هيزارد، وايدين هازارد (هدفين) وروميلو لوكاكو في الدقائق 19 و33 و40 و72، بينما جاء هدف روسيا الوحيد عبر جيورجي دزيكيا في الدقيقة 79.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب كازاخستان على مضيفه سان مارينو بثلاثة أهداف لهدف.

روسيا 1 × 4 بلجيكا | اهداف اللقاء ⚽️???? pic.twitter.com/6vMqqDEk3L — . (@3TlGJ4CP3P7pDOI) November 16, 2019

جاءت ثلاثية كازاخستان عبر باختيار زايندينوف و باختيار زايندينوف و أليكساي شوشتكين في الدقائق 6 و22 و27، بينما سجل هدف سان مارينو الوحيد أدولفو هيرش في الدقيقة 77.

وكان منتخب اسكتلندا قد فاز على قبرص بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر بلجيكا الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق ست نقاط عن روسيا، وجاءت اسكتلندا ثالثة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن قبرص وكازاخستان، وأخيرًا سان مارينو بلا رصيد من النقاط.