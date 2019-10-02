أوراوا الياباني يسقط غوانغزو الصيني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

اقتنص فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الصيني غوانغزو إيفر غراند، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بهدفين نظيفين.

واستطاع الفريق الياباني، تسجيل الهدفين في الدقيقتين ”19 ، و75“ على الترتيب، ليضع قدمًا في النهائي المرتقب بدوري الأبطال.

وسيطر أوراوا على مجريات المباراة، مستغلًا عامل الأرض والجمهور، ونجح في تسجيل هدفين من تسديدات قوية على مرمى الفريق الصيني.

يذكر أن نادي الهلال السعودي اقترب خطوة كبيرة من الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز الكبير الذي حققه في الدوحة أمام السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف.