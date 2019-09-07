هل أعلن صامويل إيتو اعتزال كرة القدم؟

نشر النجم الكاميروني صامويل إيتو على صفحته على ”إنستغرام“ صورة وكتبت:“النهاية نحو تحد جديد “ مما جعل عدة وسائل إعلام تتحدث عن قراره اعتزال كرة القدم والتوجه لمهمة جديدة.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا لأندية: ريال مدريد، ومايوركا، وبرشلونة، وإنتر ميلان، وأنجي، وتشيلسي، وإيفرتون، وسامبدوريا، وأنطاكيا سبور، كما لعب في الدوري القطري.

ويعتبر إيتو الهداف التاريخي لأمم أفريقيا، وفاز بلقبها مرتين برفقة منتخب الكاميرون، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات مرتين برفقة برشلونة ومرة برفقة إنتر ميلان، وتوج بالذهب الأولمبي برفقة منتخب الكاميرون في أولمبياد سيدني 2000.

ويعتبر صامويل إيتو اللاعب الوحيد الذي سجل في 7 منافسات مختلفة في العام 2010 وهي الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي، وأمم إفريقيا، وكأس العالم، للمنتخبات وكأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا.

ولعب إيتو في برشلونة لمدة 5 مواسم كانت الأفضل في مسيرته تٌوّج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الليغا 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وتُوّج بلقب هداف الدوري الإسباني مرة واحدة.