الدوري الفلسطيني لكرة القدم مهدد بالإلغاء هذا العام

حذّر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من توقف منافسات الدوري المحلي لهذا العام بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وعدم وجود راعٍ للدوري المحلي في ظل الأزمات المتفاقمة لدى شركات القطاع الخاص.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت:“دوري اللعبة مهدد بالإلغاء هذا العام بسبب الأزمة المالية، ما لم تهب السلطة الوطنية والقطاع الخاص لإنقاذه“.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماعًا مع رؤساء أندية المحترفين:“أطلعت الرئيس محمود عباس على الوضع، وما لم يتم توفير 50% هذا العام مما توافر للأندية العام الماضي فلن يكون هناك دوري“.

وتابع:“نسعى مع جميع الجهات ذات العلاقة لتأمين 50% مما حصلت عليه الأندية في العام 2018، في هذه الحال سيستمر الدوري، أما إذا لم ننجح بتأمين الـ50% سنوسع دائرة نقاش المشكلة لنرى أي هذه الأندية تستطيع الاستمرار اعتمادًا على مواردها الذاتية، والسعي إلى تأمين احتياجات الأندية الأخرى غير القادرة“.

وأوضح الرجوب، أن مصادر التمويل للدوري الفلسطيني هو السلطة الوطنية، والمصدر الثاني هو الرعاية من قبل الشركات الخاصة، والسلطة الوطنية غير قادرة على الدفع بسبب الأزمة المالية، فيما لم تبدِ أي شركة خاصة رغبتها في رعاية الدوري الفلسطيني لكرة القدم.