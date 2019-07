كاف يقرر إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة

كشف حساب منسوب لأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على تويتر، على أن ”كاف“ قرر إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية في المواسم المقبلة، من مباراة واحدة في دولة محايدة.

ونشر الحساب الحديث وغير الموثق، على تويتر أن الكاف اتخذ قرارًا بأن يكون نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية من مباراة واحدة.

وشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.

Huge decision that @CAF_Online’s #exco took today : the #CAFChampionsLeague and #CAFConfederationsCup finals will be now played on a single game. #Football #CAF

— Ahmad Ahmad Officiel (@AAhmad_CAF) July 17, 2019