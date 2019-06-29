غانا والكاميرون يكتفيان بالتعادل السلبي في كأس الأمم الأفريقية

تعادل المنتخب الكاميروني (حامل اللقب)، اليوم السبت، مع نظيره الغاني سلبيًا في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن غانا.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب بنين مع غينيا بيساو.

وجاءت الدقائق الأولى من اللقاء حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث انحصر اللعب وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول.

وبمرور الوقت اكتسب لاعبو الفريقين الثقة في النفس، وتألق الحارس الغاني ودافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول مرماه أي هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء الكاميرون للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وقابل ذلك محاولات غانية بشتى الطرق بالاعتماد على الثلاثي أندريه أيو، وجوردان أيو، وأسامواه جيان، على أمل تسجيل هدف الفوز والنقاط الثلاث.

وفي ظل التكتل الدفاعي للكاميرون، لجأ لاعبو غانا للتصويب من خارج منطقة الجزاء على أمل تسجيل هدف، لكن مصير جميع التسديدات كان خارج المرمى لينتهي الشوط الثاني واللقاء بالتعادل السلبي.