نادي الزمالك يهاجم beINsports بسبب جروس.. ويقترب من ضم أنطوي‎

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، كل ما تردد من مجموعة قنوات ”بي إن سبورتس“ القطرية بشأن عدم تجديد عقد السويسري كريستيان جروس.

وكانت مجموعة قنوات ”بي إن سبورت“ نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميا بعدم تجديد عقده مع النادي“.

وقال أمير علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق، المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والاجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين“.

وأضاف: ”يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة و صورة مميزة، أما الشق الأخباري لديكم فأنه يدعو للشفقة“.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل النهائي من البطولة الكونفدرالية، والمقرر لها، يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الزمالك أنهى مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بهدف نظيف.

لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق .. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين https://t.co/IVDBpA8gc9 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 1, 2019

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع إدارة نادي مصر المقاصة للحصول على خدمات المهاجم الغاني جون أنطوي.

وأكد مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة اجتمع منذ أسبوعين باللاعب ووكيله واللذين أبديا موافقتهما على انضمام أنطوي للزمالك، ووقع اللاعب على عقود رغبة، انتظاراً لما ستتسفر عنه مفاوضات الأبيض مع مسؤولي المقاصة.

يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة و صورة مميزة .. اما الشق الأخباري لديكم فأنه يدعو للشفقة @beINSPORTS_news — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 1, 2019

وأضاف المصدر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أجرى اتصالاً بمسؤولي النادي الفيومي وعرض ضم أنطوي مقابل 700 ألف دولار بجانب إعارة بعض اللاعبين لصفوف المقاصة، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب تغير الجهاز الفني عقب استقالة طلعت يوسف.

وتابع أنه من المنتظر أن تعرض الأسماء المطروحة من الزمالك للانضمام لصفوف المقاصة على المدير الفني الجديد حيث تم تم طرح اسم محمد حسن ومحمد عبدالسلام، مقابل أنطوي بخلاف المقابل المادي.