النادي الأهلي السعودي يرد على أنباء رحيل عمر السومة ودجانيني

في ظل انتشار تقارير عن قرب رحيل الدولي السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأيضًا وجود شكوى مقدمة من اللاعب دجانيني تفاريس، ضد النادي نفى مصدر مسؤول صحة هذه الأنباء.

ووفقًا لما ذكره المصدر لصحيفة ”عكاظ“ السعودية، فإن كل ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية بشأن خروج عدد من اللاعبين المرتبطين بعقود رسمية، ما هو إلا محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب إدارة النادي وعشاقه واللاعبين، من خلال بث إشاعات كاذبة تروج لرحيل عدد من اللاعبين الكبار ومن تربطهم علاقة وطيدة بالنادي.

وشدد المصدر، وفقًا للصحيفة، أن الأهلاويين اعتادوا على ذلك مع نهاية كل موسم، ولكن لا بد من وقفة صادقة من الجماهير المحبة والعاشقة لصد كل الإشاعات بعد تداولها وتصديقها ودعم لاعبي الفريق والعمل خلال قادم الأيام على المحافظة على المكتسبات وتعزيز الفريق بلاعبين كبار ومدرب مميز.

وأضاف: ”من المضحك تصديق الأخبار التي تتناقل عن شكوى جانيني تفاريس وهو الذي استلم كافة مستحقاته من دفعة ومرتبات حتى بداية أبريل الجاري، وأبدى اللاعب ارتياحه بالفعل ورغبته في الاستمرار إلى جانب أن اللاعب لديه عقد لأربع سنوات مع الفريق، مكتمل بشرط جزائي يتجاوز الـ15 مليون دولار حال رغب بفسخ العقد أو فكر أي ناد في استقطابه“.

وأردف: ”بينما السومة هو الأخر لديه عقد حتى 2022 وشرط جزائي قرابة الـ20 مليون دولار“.

واختتم المصدر حديثه: ”صناع القرار في النادي اعتادوا على سماع كل تلك الإشاعات، ولكن على الجماهير عدم الانجراف خلف كل ما يقال وعدم تصديق كل ما يتم ترديده ودعم اللاعبين مع أي إدارة كانت“.

وكانت التقارير أشارت إلى وجود صراع بين نادي الدحيل القطري والعين الإماراتي منافسي الهلال بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، على ضم السومة بصورة نهائية مستغلين الشرط الجزائي حال رفض الأهلي العروض المقدمة للاعب.

وتعرض السومة لسيل من النقد منذ انطلاق الموسم الجاري بسبب تراجع مستواه على عكس المواسم السابقة؛ ما قد يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل خاصة وأنه حقق كل شيء مع الأهلي.

وشارك صاحب في 28 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في جميع البطولات بواقع 2246 دقيقة، تمكن من تسجيل 22 هدفًا، فيما صنع 6 أهداف ”أسيست“ لزملائه في الفريق.