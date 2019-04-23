ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك (صورة)

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدف دون ردٍ، أحرزه علي جبر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وتصدر بيراميدز لأول مرة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بعدما حصد النقاط الثلاث من فوزه على الزمالك، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك اليوم:

1- بيراميدز في المركز الأول برصيد 63 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 9 لقاءات، وهُزم في مباراتين.

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات، وهُزم في 3 مباريات.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وهُزم في 4 مباريات.

4- المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 13 لقاء، وهُزم في 4 مباريات.