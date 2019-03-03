قرعة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات.. الوصل ضد شباب الأهلي دبي والشارقة أمام الظفرة

أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات لموسم 2018-2019، الوصل ضد شباب الأهلي دبي، فيما يواجه الشارقة نظيره الظفرة.

وتقام المباراتان يوم السبت المقبل في الـ16 من شهر مارس الجاري، ويتحدد توقيت المباراتين والملاعب بعد اجتماع لجنة المسابقات‎.

وأجرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الإماراتي، ظهر اليوم الأحد، مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مقر الاتحاد بمنطقة الخوانيج بدبي بحضور ممثلي الأندية الأربعة.

رسميا مواجهات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019 .. #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/Yuqbw2Xxpe — UAEFA (@uaefa_ae) March 3, 2019

وتأهل إلى المربع الذهبي كلٌ من الظفرة بفوزه على دبا (2-0)، والوصل بالفوز على الفجيرة (2-0)، والشارقة بفوزه على الإمارات (2-1)، وشباب الأهلي دبي على حساب النصر بضربات الجزاء الترجيحية (5-3).

وستعقد لجنة المسابقات الجديدة أول اجتماع لها عقب انتهاء مراسم القرعة، برئاسة خليفة الجرمن من أجل تحديد ملاعب المباريات ومواعيدها، وبحث خطة عمل المرحلة المقبلة.

واعترض محمد حمدون، مدير فريق شباب الأهلي دبي، على تغيير موعد القرعة مباريات المربع الذهبي دون إخطار الأندية، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ”الاتحاد خاطبنا برسالة رسمية، أن المربع الذهبي كان يومي الـ14 و15 من مارس، ونفاجأ بأن موعد القرعة تغير ليوم الـ16 من مارس، ويجب أن تبلغني بوقت كاف وأنت كاتحاد تعرف روزنامة المسابقات، هذا أمر لا يصح، لا يمكنني أن أفاجئ الأندية يوم القرعة بتغيير التاريخ.. وهذا بالتأكيد يؤثر علينا، ويتطلب من المدرب أن يغير برنامجه التدريبي، وهذه الأمور يجب أن تكون واضحة“.