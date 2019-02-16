هدف مباراة الإنتاج الحربي والأهلي.. عمرو السولية يضع الفريق الأحمر في المقدمة (فيديو)

سجل عمرو السولية الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على إستاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلي 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلها، ومازالت لديه 3 مباريات مؤجلة، ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل في عشرة والخسارة في 4 لقاءات.

هدف عمرو السولية في مرمى الانتاج الحربي. pic.twitter.com/tcECGhzsiT — Al Ahly Videos (@AlAhlyVideos) February 16, 2019

وتقابل الأهلي مع الإنتاج الحربي في 15 مباراة سابقة (14 مباراة في الدوري – مباراة وحيدة بكأس مصر)، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، ولم يفز الإنتاج الحربي في أي مباراة خلال مواجهات الفريقين السابقة.

آخر مباراة جمعت الأهلي والإنتاج الحربي في الدور الأول للدوري هذا الموسم، وانتهت بالتعادل السلبي في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا شديدًا، انتهى بإصدار الأهلي بيانًا يهدد فيه بالانسحاب من الدوري.

أكبر انتصار حققه الأهلي على الإنتاج الحربي كان بنتيجة 3-1 في لقاء الدور الأول بالدوري موسم 2013-2014.