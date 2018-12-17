صالح جمعة يعتدي على علي معلول في مران النادي الأهلي المصري

اعتدى صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، على زميله في الفريق، علي معلول، ظهير أيسر منتخب تونس، خلال مران المستبعدين من لقاء القلعة الحمراء، أمام نجوم المستقبل، في بطولة الدوري العام، التي تقام مساء اليوم الإثنين.

بدأت الواقعة عندما أبدى جمعة غضبه من تعرض فريقه للهزيمة، خلال التقسيمة التي أقيمت في نهاية المران، واعتدى بالكوع على معلول، الذي دخل في مشادة حامية مع اللاعب وغادر المران غاضبًا إلى غرفة تغيير الملابس.

وقام سامي قمصان، المدرب المساعد في الأهلي، وباقي لاعبي الفريق المشاركين في المران بالتوجه خلف معلول، للتصالح مع جمعة، حيث قام الأخير بالاعتذار للاعب التونسي، وقبل رأسه أمام الجميع.

ومن المقرر أن يقوم سامي قمصان، برفع تقرير عن الواقعة لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لاتخاذ القرار المناسب ضد جمعة.

يذكر أن صالح جمعة دائم الأزمات مع زملائه في الفريق، وتعرض لأكثر من عقوبة؛ بسبب خلافاته مع حسام غالي وعماد متعب نجمي الفريق السابقين، قبل أن يرحل للاحتراف في الفيصلي السعودي، ويعود بعد فسخ تعاقده.

ومن جانب آخر، أرسل الاتحاد الإفريقي “كاف”، خطابًا للأهلي، يؤكد فيه تأجيل مواجهة جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لمدة 48 ساعة، لتقام يوم الأحد المقبل بدلًا من الجمعة؛ لأسباب أمنية، ويواجه الفريق أزمة خاصة، حيث إن النادي مرتبط بلقاء الداخلية في الدوري يوم 26 ديسمبر، وقد يطلب تأجيلها.