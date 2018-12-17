لاسارتي: لهذه الأسباب اخترت تدريب النادي الأهلي المصري

قدَّم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الاثنين، المدير الفني الجديد، الأوروغوياني مارتين لاسارتي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي.

وقال لاسارتي: “اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم بين أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ وأهداف عظيمة”.

وأضاف: “جئت إلى مصر للفوز. وجدت الفريق جاهزًا ولدينا الأدوات لتحقيق الانتصارات. ومن أجل ذلك يجب أن يقوم الجميع بواجباتهم من أصغر لاعب إلى أكبر لاعب كلنا واحد للوصول إلى هدفنا”.

وتابع: “روح الفريق أمر مهم للغاية.. حين نفوز ونصل لأهدافنا في فريق مهم وكبير وله شعبيته، هذا سيسعد الجماهير وسيرضي كل من يثق فينا بما نقدمه”.

وعن أبرز معلوماته عن فريق الأهلي، أوضح: ” كرة القدم حاليًّا لعبة عالمية، وعلى الجميع أن يكون على دراية بكرة القدم. في الوقت الحالي ما زلت في حاجة لوقت من أجل التعرّف على الفريق بشكل أكبر، وإن كنت أعلم عن تاريخ النادي، أحد أكثر 10 فرق تحقيقًا للبطولات في العالم، فتاريخ الأهلي يتحدث عن نفسه”.

وعن مفاوضاته مع الإدارة، أشار: “لم أضع أي شروط خاصة. سآتي بالفريق الخاص بي، ولكن أؤمن بالطبع بالانتماء، ولذلك سيكون هناك عضوان في الجهاز الفني ينتميان للأهلي”.

وأردف: “التغيير في خطة اللعب لن يكون قويًّا في بداية الأمر، في أوروبا يلعبون 4-2-3-1 وفي أمريكا الجنوبية يلعبون 4-3-3 وساختار الطريقة المناسبة لمصر”.

وعن تعامله واكتشافه نجومًا كبارًا من قبلُ، شدَّد: “كنتُ محظوظًا باكتشاف سواريز، نجم برشلونة، وغريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، الحقيقة أنهما جيّدان وأنا المحظوظ لوقوعهما في طريقي. أحب اكتشاف اللاعبين الموهوبين أصحاب الشخصية لمساعدتهم”.

وأكد: “وضعت يدي على العديد من نقاط القوة والضعف بالأهلي، وأطالب الجماهير بالصبر علينا.. وواثق في قدرتي على تحقيق أهداف النادي”.

واستطرد: “سيكون لي دور في الصفقات الجديدة مع سيد عبدالحفيظ.. الكرة مثل الحياة ليست عادلة! سنأخذ القرارات المناسبة وسنعمل على اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للاعبين الراحلين”.

وأتم: “سأرحل لبلادي غدًا، وأعود لمصر يوم الـ28 من ديسمبر، من أجل بدء المهمة رسميًّا”.

سيد عبدالحفيظ

من جانبه، كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مارتن لاسارتي، لقيادة الفريق الأول.

وقال عبدالحفيظ، إن التفاوض مع لاسارتي لم يستغرق وقتًا كبيرًا، وذلك لسببين، الأول اسم النادي الأهلي ومكانته، واسم المدير الفني.

وأضاف: “التفاوض لم يتجاوز 10 أيام، والعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، يبدأ من يوم الـ 27 أو الـ28 من ديسمبر الجاري بشكل رسمي، وينتهي بنهاية 2019-2020”.

وأبدى عبدالحفيظ تفاؤله بوجود لاسارتي على رأس القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا التعاون من أجل تحقيق النتائج، وأن القادم أفضل.