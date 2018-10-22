سبارتاك موسكو يقيل مدربه الإيطالي ماسيمو كاريرا

أقال نادي سبارتاك موسكو الروسي، ماسيمو كاريرا، اليوم الإثنين، قائلًا إن المدرب الإيطالي فشل في إحداث نقلة في حظوظ الفريق؛ عقب النتائج غير المرضية التي تحققت الموسم الماضي.

وتعاقد المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 54 عامًا، مع سبارتاك في 2016، وفاز بلقب الدوري الممتاز المحلي في أول موسم له، لكنه أنهى في المركز الثالث في الموسم الماضي.

ووجه سبارتاك موسكو الشكر لكاريرا؛ لحصده أول لقب للنادي على صعيد الدوري منذ 2001، لكنه أضاف أن نتائج الموسم الماضي كانت “غير مرضية”، وأنه “لم يتم إنجاز أي من المهام المطلوبة”.

وأضاف النادي في بيان على موقعه على الإنترنت: “نتائج الفريق ومستوى الأداء هذا الموسم، أظهرا أنه لا يوجد أي تحول باتجاه أي تحسن”.

وعين سبارتاك، الذي يحتل المركز السابع في الدوري الروسي عقب خسارته على أرضه 3-2 أمام آرسنال تولا، مطلع هذا الأسبوع، مساعد المدرب الإسباني راؤول ريانتشو كمدرب مؤقت.