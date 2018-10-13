إيغالو يحرز ثلاثية بفوز كبير لنيجيريا على ليبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2019

أحرز أوديون إيغالو ثلاثة أهدف في انتصار كبير لنيجيريا 4-صفر على ليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 اليوم السبت.

ورغم الفوز الكبير حلّت نيجيريا، التي شاركت في كأس العالم الأخيرة في روسيا، في المركز الثاني بالمجموعة بست نقاط متأخرة بفارق نقطة واحدة عن جنوب أفريقيا التي اكتسحت ضيفتها سيشل 6-صفر اليوم أيضًا.

وتأتي ليبيا في المركز الثالث بأربع نقاط من ثلاث مباريات، بينما ظلت سيشل في ذيل الترتيب، دون رصيد.

ولم ينتظر إيغالو سوى أربع دقائق بعد صفارة البداية ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، وأودعها الشباك بجدارة.

وضاعف النتيجة عندما تلقّى تمريرة بينية من أليكس أيوبي، لاعب آرسنال الإنجليزي، وضعته أمام مرمى مراد الوحيشي حارس ليبيا، لكن إيغالو راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك بالدقيقة 58.

وجعل اللاعب ذاته النتيجة 3-صفر في الدقيقة 69 عندما تابع تمريرة عرضية أخرى وضعها في الشباك على مرتين من مدى قريب.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرز صمويل كالو الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء.