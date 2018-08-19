تأخر انطلاق مباراة في الدوري المجري بسبب نزع خاتم زواج (فيديو)

تأخرت بداية مباراة ديبرتسن ضد إم.تي.كيه بودابست في الدوري المجري لكرة القدم لمدة سبع دقائق بسبب عدم استطاعة إيريك تشيكوش مدافع ديبرتسن نزع خاتم زواجه.

ووفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فإن جميع أنواع المجوهرات ممنوعة بما في ذلك الخواتم والقلائد والأقراط ويجب نزعها قبل دخول أرض الملعب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تشيكوش وهو يواجه صعوبات في نزع خاتم الزواج الذي علق في إصبعه رغم محاولات عديدة من اللاعب السلوفاكي البالغ من العمر 30 عامًا وأعضاء في الجهاز الفني لديبرتسن لنزعه.

El eslovaco Erik Čikoš estuvo ¡6 minutos! tratando de sacarse la alianza de casamiento y tuvo que ser reemplazado antes de que empezara el partido entre su equipo, el Debrecen, y el MTK Budapest por la primera división de Hungría. #FútbolHúngaro ???????? pic.twitter.com/TF3VDekhIY — En Una Baldosa (@enunabaldosa) August 18, 2018

وبعد سبع دقائق من التأخير، انطلقت المباراة في وجود إيريك كوسنيير في التشكيلة الأساسية لديبرتسن بدلًا من تشيكوش.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 إذ نجح ديبرتسن، الذي فاز بالدوري المجري سبع مرات بين 2005 و2014، في تعويض تأخره بفارق هدفين بالتسجيل مرتين قرب النهاية.

ويحتل ديبرتسن المركز الرابع في الترتيب برصيد تسع نقاط من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة وراء إم.تي.كيه بطل المجر 23 مرة والذي يأتي في المركز الثالث.