رئيس نادي نابولي يتهم ساري بمحاولة “تفكيك” الفريق لصالح تشيلسي

اتهم أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، مدربه السابق ماوريتسيو ساري، بمحاولة “تفكيك” تشكيلة الفريق وضم لاعبيه لناديه الجديد تشيلسي الإنجليزي.

وتولى ساري تدريب نابولي لثلاثة مواسم، قبل أن يتعاقد مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب وصوله لستامفورد بريدج التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو من الفريق الإيطالي.

وبينما أكد دي لورينتيس أن صفقة جورجينيو تمت عقب مناقشات مع كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد لنابولي، فإنه اتهم ساري بمحاولة ضم المزيد من لاعبي الفريق لتشيلسي.

وقال دي لورينتيس لمحطة سكاي سبورتس إيطاليا: “إنه يريد ضم الفريق بأكمله إلى إنجلترا وتفكيك فريقنا، سأوضح هذا وبكل قوة لمارينا (جرانوفسكايا مدير فريق تشيلسي)”.

وتابع: “كان يريد ضم جورجينيو، وسمحت له بعد أن تحدثت لانشيلوتي، الذي قال إنه يعول كثيرًا على (امادو) دياوارا وماريك هامشيك في العمق”.