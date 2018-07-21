أهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. ثلاثية للفريق الألماني ووياه يقلص النتيجة (فيديو)

تقدم تيموتي وياه بهدف أول لباريس سان جيرمان في شباك بايرن ميونخ الألماني، في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في كأس الأبطال الدولية بمدينة كلاغنفورت النمساوية.

وجاء الهدف في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 60 تعادل خافيير مارتينيز من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 68 سجل ريناتو سانشيز الهدف الثاني للبايرن من ركلة حرة رائعة.

وفي الدقيقة 78 سجل جوشوا زيركيزي الثالث للبايرن.

ويبدأ بايرن ميونخ الكأس الدولية تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش الذي تنتظره تحديات كبيرة رفقة بطل الدوري الألماني، ويطمح البايرن خلال مواجهته مع باريس سان جيرمان إلى قياس مدى جاهزية اللاعبين وإشراك المزيد من العناصر الشابة.

وتعتبر المباراة فرصة جيدة ومحكًّا وديًا قويًا للمدرب الجديد لمعرفة مستوى العناصر الحالية قبل عودة اللاعبين الدوليين.

البطولة الودية بدأت فجر اليوم بلقاء بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، وانتهت بتفوق الفريق الألماني بهدف دون مقابل، ويلتقي أيضًا ليفربول نظيره دورتموند، غدًا الأحد.

يلعب في هذه البطولة كل من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي وروما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.