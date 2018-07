أهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. ثلاثية للفريق الألماني ووياه يقلص النتيجة (فيديو)

تقدم تيموتي وياه بهدف أول لباريس سان جيرمان في شباك بايرن ميونخ الألماني، في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في كأس الأبطال الدولية بمدينة كلاغنفورت النمساوية.

وجاء الهدف في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 60 تعادل خافيير مارتينيز من رأسية رائعة.

GOAL ⚽️ @Javi8martinez powers his header past @gianluigibuffon & levels it up for @FCBayern!#ICC2018 #FCBPSG pic.twitter.com/nJZayyIKQB

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 21, 2018