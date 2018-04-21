الحرس الثوري يتخلى عن نادي “تراكتور سازي تبريز” بسبب أزمة مالية

أعلن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تخلي الحرس عن نادي “تراكتور سازي تبريز” الذي يعد أهم أندية الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، بسبب أزمة مالية.

وقال قائد فيلق عاشوراء بمحافظة اذربايجان الشرقية ومركزها مدينة تبريز غرب إيران، اللواء “عابدين خرم”، عقب مباحثات مع إدارة نادي تراكتور سازي تبريز، إن “النادي أحرز بطولة الدوري الإيراني عندما كان يدار من إدارة الحرس الثوري، لكننا قررنا بعد انتهاء نهاية الموسم الحالي، عرض النادي وبيعه للقطاع الخاص وللجهات القادرة على توفير متطالبته المالية”.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية “ورزش سه”، أن “نادي تراكتور سازي تبريز سيمر بأزمة مالية خانقة عندما قرر الحرس الثوري التخلي عن تمويله ودعمه”.

ويحتل تراكتور سازي تبريز في الدوري الإيراني الحالي المرتبة العاشرة بـ 30 نقطة، بعد تراجع مستوى أدائه خلال الموسم الحالي.

وفي فبراير (شباط) 2014، أحرز نادي تراكتور سازي بطولة دوري الكأس الإيراني بعد توفقه على نادي “مس كرمان”، كما حصد النادي في الموسم الماضي في يونيو 2017، على المركز الثاني بالدور الإيراني الممتاز لكرة القدم.

وتأسس تراكتور سازي تبريز 1970، بدعم من مصنع “تراكتور سازي” وفيلق عاشوراء التابع للحرس الثوري الإيراني.

ويمثل هذا النادي العريق الذي يطلق عليهم “الذئاب الحمراء”، أبناء القومية الآذرية (الاتراك) الذين يشكلون نحو 18%، من عدد نفوس إيران البالغ 80 مليون شخصاً، وهم القومية الثانية بعد الفرس في البلاد.